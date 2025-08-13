Salvador Sánchez, el recuerdo de un brillante joven campeón

El púgil mexicano Salvador Sánchez mostró su talento al mundo en la década de los 80's, con un estilo agresivo y efectivo, brillando con luz propia en los mejores escenarios de la época, una luz que se tristemente se apagó prematuramente.

Con 16 años de edad, el originario de la localidad de Santiago Tianguistenco de Galeana en México, arrancó su carrera profesional en su país natal, en donde sorprendió con su boxeo, en donde realizó 18 peleas del 4 de mayo de 1975 al 21 de mayo de 1977, con 17 de aquellas victorias por la vía rápida, una carrera que se elevaba paso a paso.

Luego, Sánchez sufrió su primera derrota en su carrera, en pleito por título mexicano vacante de peso gallo ante su compatriota Antonio Becerra, un sentimiento que se aseguraría no sentir más en el cuadrilátero.

Tan sólo meses después, el apodado como "Sal" ya había realizado dos combates más, dos triunfos previo a su estreno fuera de fronteras, el que terminó en un empate en el Olympic Auditorium de la ciudad de Los Angeles.

Salvador Sánchez, con hambre de grandes victorias tuvo su ascenso a los peso pluma, en donde vivió una nueva racha de triunfos, 13, antes de su primera pelea por título mundial.

El primer título de Salvador Sánchez

El mexicano se enfrentó el 2 de febrero de 1980 ante el estadounidense "Little Red" Danny López en Phoenix, a quien venció de manera impresionante con un TKO en el asalto 13, consiguiendo así el cetro dorado CMB de la categoría de las 126 libras.

Salvador después de su gran noche en el Veteran's Memorial Coliseum defendió en 6 ocasiones su campeonato mundial, antes de verse las caras ante un sólido puertorriqueño como "Bazooka" Wilfredo Gómez, que llegaba en calidad de invicto, pero lo vio caer en una exhibición de alto nivel del mexicano, que terminó en KO en la octava ronda, un pelito que todavía es recordado en una rivalidad que fue creciendo entre México y Puerto Rico.,

El éxito del impresionante joven y ya estrella libra por libra se elevó por los cielos del mundo del deporte, con 3 defensas más del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, una de ellas ante el ghanés Azumah Nelson, en 15 asaltos de acción en un ida y vuelta que dejó si aliento a los fanáticos aquel 21 de julio de 1982 en el Madison Square Garden de New York.

Pero lo que no pasaba por la mente de nadie, es que esa "guerra" en el ring sería la última en la vida del brillante diestro, que iluminó al mundo en una época dorada para el boxeo mundial.

El recuerdo de un trágico día y la desaparición física de Salvador Sánchez

La madruga del 12 de agosto de 1982, tan solo un mes después de su defensa titular, Salvador Sánchez se estrelló en su automóvil Porsche 928 en la ciudad de Querétaro y perdió la vida en el acto a sus 23 años de edad, conmocionando al mundo del deporte.

En este agosto del 2025 se cumplieron 43 años del accidente, de un gran atleta que todavía es recordado por su envidiable talento y carácter, por su estilo agresivo, pero a la vez con una técnica depurable, que hacía ver mal a ídolos del momento y tanto así, que sus logros han transcendieron con tanta fuerza, que para muchos es uno de los mejores púgiles nacidos en territorio mexicano.

Terminó con marca de 44 triunfos, 1 derrota y 32 de las victorias por la vía rápida, sumando 10 defensas titulares, todo esto tan solo con 23 años de edad y sí, se fue "pero jamás lo olvidaremos", destaca su pueblo y sus fanáticos alrededor del mundo.