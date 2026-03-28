Sebastian Fundora dominó a placer a Keith Thurman en brillante defensa titular

Sebastian Fundora defendió una vez más de manera exitosa su título mundial de la categoría de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), esta vez ante el experimentado Keith Thurman en el MGM Grand Garden de la ciudad de Las Vegas.

Fundora, de 28 años de edad mostró dominio desde los primeros segundos del combate, cuando de salida conectó un recto de izquierda que hizo retroceder al ex campeón y ahora retador mundialista.

El originario de Coachella, California entró en ritmo de inmediato y golpeó con muchas armas ofensiva a Thurman, que lanzaba volados, pero sin ningún daño, hasta que en el quinto asalto fue atrapado de manera solida por la "Torre Infernal" que lo hizo tambalear.

La pelea siguió en el sexto asalto, con un visiblemente lastimado y ensangrentado "one time", que recibió muchos más golpes, hasta que se detuvo la pelea a los 1:17 del sexto asalto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2038096749969957173&partner=&hide_thread=false Sebastian Fundora hands Keith Thurman his first stoppage loss pic.twitter.com/qqWytLPRR3 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 29, 2026

Una defensa brillante de Sebastian Fundora

El campeón de 28 años realizó su tercera defensa del cinturón del CMB, que ganó al derrotar a Tim Tszyu por decisión dividida en una sangrienta pelea a 12 asaltos en marzo de 2024 en el MGM Grand Garden Arena.

El espigado zurdo de 1.97m de estatura volvió a dar un golpe sobre la mesa, dejando claro luego de la entrevista que es el "mejor campeón de la división", con un ascenso impresionante en los últimos años.