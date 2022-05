Atheyna Bylon: "Mi meta es darle a Panamá una medalla olímpica"

Atheyna Bylon confesó en Claro Sports que vio la posibilidad de ganar medalla al conocer el pareo, sin embargo se enfoco en cada una de sus peleas.

"En el momento que vi el pareo, analice las contrincantes, me puse a ver a estudiarlas con mi entrenador y sacar adelante pelea por pelea, sin pensar en una final. Pero cuando vi la llave que me tocó vi grandes probabilidades de obtener medalla", comentaba en la entrevista Atheyna Bylon.

Para las próximas fechas, Atheyna Bylon se prepara para los Juegos Bolivarianos 2022 y Juegos Sudamericanos Paraguay 2022, teniendo como meta prepararse para los Juegos Olímpicos 2024.

Los Juegos Bolivarianos 2022 arrancan desde el viernes 24 de junio al 5 de julio, mientras que los Juegos Sudamericanos Paraguay 2022 son del 1 al 15 de octubre.

"Desde el primer instante que me enfoque en ser una atleta olímpica, mi meta siempre ha sido una medalla olímpica, no me había metido en quiero ganar un Mundial, no, las cosas se vinieron gran de la mejor manera y la verdad mi objetivo es llevarle a Panamá una medalla de oro".