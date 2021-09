Boxeo: Vitor Belfort le ofrece 30 millones a Canelo Saúl Álvarez para pelear

El ex campeón de peso semicompleto del UFC, Vitor Belfort, no tuvo piedad del veterano Evander Holyfield y lo noqueó tras demolerlo a golpes en el mismo primer round de su combate estelar de boxeo de Triller Fight Club PPV pactado a ocho asaltos en el Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida el pasado fin de semana. Ahora su obsesión pasó a ser Canelo Saúl Álvarez.