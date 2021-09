Caleb Plant respondió a las acusaciones de Canelo Álvarez en redes sociales

Canelo y Plant no se pudieron aguantar hasta el 6 de noviembre y se fueron a los golpes en la conferencia de prensa de ayer por la tarde.

Caleb Plant No conforme con lo ocurrido en conferencia de prensa, Caleb Plant volvió a insultar a Saúl "Canelo" Álvarez, pero a través de Instagram y Twitter.

Después del intercambio de golpes e insultos que se dio en la rueda de prensa, Saúl Álvarez volvió a encender la polémica por sus redes sociales.

https://twitter.com/Canelo/status/1440437702936072199 Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

Respuestas de Caleb Plant a las acusaciones

"De ninguna manera ustedes crean esa mier** ... la verdad es que está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque y su ego no puede manejarlo".

"Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa", indicó el boxeador

"Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace 2 años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien 1 a 1 y me diría "tu mamá no fue asesinada a tiros por el muñeco de la policía? ", señaló Caleb Plant tras recibir criticas por supuestamente referirse a la madre del Canelo en la conferencia de prensa.

El Canelo y Caleb Plant se enfrentarán el 6 de noviembre en las Vegas por los cinturones de las 168 libras.