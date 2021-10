David Benavidez señala que es capaz de ganarle al Canelo

Benavidez tiene 24 años y posee un récord de 24 victorias y 21 por la vía del KO como boxeador profesional.

El nacido en Phoenix, Arizona conversó con Fight Hub TV y dejó sus impresiones sobre una eventual pelea ante Canelo Álvarez.

“No ha tenido un rival que lo meta en problemas. Todos parecen llegar ya derrotados, yo sería todo lo contrario, creo en mí y tengo una gran confianza y motivación. Sé que voy el que derrote al Canelo“, mencionó David Benavidez en entrevista a Fight Hub TV.

“24 triunfos con 21 nocauts hablan muy bien de mí, siento que tengo todo para darle una buena pelea al Canelo. Tengo un gran jab, muy buenos golpes al cuerpo, velocidad y sé presionar a mis rivales. Siento que soy parecido a él cuando pelea”.

“Los rivales del Canelo no han tenido poder”, ya vimos cómo le fue a (Billy Joe) Saunders y (Avni) Yildirim, ninguno mostró esa potencia. Uno necesita poder para alejar al Canelo o si no te va a comer toda la noche. Siento que soy el que pega más duro en las 168 libras”, señaló.

“No me importa el lugar, solo quiero pelear con él, Texas sería genial, si puedo pelear en frente de 73 mil personas como lo hizo sería una maravilla. Tienes dos peleadores mexicanos de lo mejor, no vería por qué no se podría vender todo el aforo del estadio”.

“Siempre tendré esa gran confianza en mí mismo, siento que puedo derrotarlo. He visto muchas cosas de las que puedo sacar provecho para una pelea. Hay muchos que me apoyan y otros creen que ganaría Saúl. Pero eso solo me motiva para trabajar más fuerte y cerrarle la boca a los que me critican. Por ahora espero mi oportunidad", dijo Benavidez.

El pasado 13 de Marzo fue la última aparición de David Benavidez en el cuadrilátero, cuando venció por KO a Ronald Elis en el asalto 11 del enfrentamiento.

Por mucho tiempo se ha mencionado que el Boxeador México-Americano podría ser una prueba de fuego para el Canelo.