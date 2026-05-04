Turki Al-Alshikh buscará que David Benavidez enfrente a Oleksandr Uysk

El Presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita Turki Al-Alshikh buscará que David Benavidez y Oleksandr Usyk se enfrenten en un futuro combate de peso pesado.

"Turki Al-Alshikh quiere que Oleksandr Usyk y David Benavidez peleen por el campeonato de peso pesado en 2027", comunicó The Ring Magazine a través de sus redes sociales.

Dos campeones sólidos, Oleksandr Usyk y David Benavidez

El ahora apodado como "El Monstruo Mexicano" (32-0, 26 KOs) recientemente superó reto en una nueva categoría de peso, en combate el pasado sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en los cruceros ante "Zurdo" Ramírez, ganando dos títulos mundiales en una actuación impresionante en el fin de semana de las festividades mexicanas del 5 de mayo.

Benavidez ascendió desde el peso semipesado para retar al campeón, casi 25 libras y ahora está en la mira para una oportunidad en la máxima categoría de peso del boxeo, lo que sería un reto de gran calibre.

Por su parte, Usyk (24-0, 15 KOs) saltará al escenario próximamente el 23 de mayo en choque ante la leyenda viviente del Kickboxing Rico Verhoeven en las Pirámides de Giza.