"El Científico" Ricardo Núñez cayó por KO en Alemania ante el cubano Jadier Herrera

El panameño Ricardo Núñez, conocido como "El Científico" perdió por nocaut técnico ante el cubano Jadier Herrera en Oberhausen, Alemania por el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial del Boxeo (CMB).

Ricardo Núñez buscaba convertirse el campeón pero no pudo ante la gran combinación de golpes de Jadier Herrera, el árbitro intervino en el combate y detuvo las acciones para dar por ganador al cubano.

Ricardo Núñez y la polémica en el octavo asalto

El Científico tuvo sus momentos en el combate, en el primer asalto envió a la lona a Jadier Herrera y en el segundo también tuvo la ventaja, sin embargo desde el tercer round el cubano tomó el control.

Núñez cayó en la octavo asalto por decisión del juez y la polémica se formó luego que la esquina y el boxeador estuvieran en desacuerdo por lo reñida que estaba la pelea.