 Julio César Chávez Jr acusa a su padre de chantajista

Julio César Chávez Jr dio unas declaraciones fuertes acerca del ex boxeador, luego de que el mismo lo 'chantajeara' para regresar con su ex pareja.

"Mi papá me dice, ve con ella o te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir: pinche pendejo ese, si su papá no le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", dijo Julio César Chávez jr.

Con respecto a la relación con su padre, el boxeador mencionó que es una leyenda y tiene todo su respeto que lo admira, pero es mejor de lejitos.

"Yo nunca lo ocupé para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá".

Para Julio César Chávez Jr, no fue nada fácil, el deportista señaló que su padre consumía más que él, golpeó a su madre y a su hijo y ellos lo perdonaron.

"Deportista y lo que quieran, pero ¿Cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? MAL. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora que dice, que yo estoy peor que él".