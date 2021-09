Julio César Chávez no descarta un regreso de Manny Pacquiao

El retiro de la leyenda filipina Manny Pacquiao sigue generando opiniones, y ahora fue Julio César Chávez , quien aseguró que no descarta una salida del retiro de Pac-Man.

“Yo no sé si se haya retirado. Yo no creo ¿me entiendes? Yo creo que va a volver otra vez", dijo Julio César Chávez sobre Pacquiao en una entrevista con el canal de Youtube Little Giant Boxing.