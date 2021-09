Óscar Valdez, del Canelo Team, gana con polémica tras 'perdonarle' dopaje

Los jueces otorgaron le otorgaron en las tarjetas 117-110, 115-112 y 115-112, por lo que lo declararon aún campeón a Valdez en Arizona.

El brasileño Robson Conceicao al recibir la decisión, se mostró sorprendido sobre el ring y solo se limitó a sonreír.

El sonorense Óscar Valdez dio positivo por fentermina en una prueba tomada el 13 de agosto como parte del programa Boxeo Limpio del CMB que tiene junto con la VADA.

Luego, al darse a conocer la situación se formó un comité para analizar la situación y como se determinó que la sustancia no es para mejorar el rendimiento, la comisión dio el visto bueno para que se realice.

“Yo nunca he utilizado sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer”, sentenció el campeón mexicano. “Soy muy respetuoso con las pruebas de antidopaje desde mi etapa de boxeo como amateur, ahora como profesional y, desde que he sido profesional me he sometido a más de 30 pruebas antidopaje, que es algo como Team Valdez pedimos y nos aseguramos que esté en el contrato, que se hagan las pruebas de VADA y se mantenga el deporte limpio y nadie tenga ninguna ventaja”.