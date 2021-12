Revelan la frase que rogó Caleb Plant en combate ante Saúl Canelo Álvarez

“Les dije que de verdad no quería que pararan la pelea, pero es lo que es, no voy a mentir, me sentí decepcionado. Yo iba con la mente en ganar. No venía a regalar mi cinturón", declaró a FightHype, Caleb Plant.

Pese a que el mexicano Álvarez terminó ganando, fue un combate distinto a lo esperado, con constantes provocaciones en la previa y durante la misma pelea, algo que le afectó de cierta manera al campeón mexicano y que por poco termina siendo una sorpresa mundial en Caleb Plant.

"Tenía en mente salir con el triunfo pero al final creo que lo hice bien y demostré que pertenezco al nivel más alto”, agregó Plant.

Gran favorito en las apuestas, Saúl Canelo Álvarez le arrebató a Plant el cinturón de la FIB y lo unió a los tres que ya poseía de la AMB, el CMB y el OMB en la categoría de las 168 libras (76,2kg).

Únicamente cinco púgiles masculinos, ninguno de ellos latinoamericano, habían logrado poseer simultáneamente los cuatro cinturones de los órganos rectores del boxeo desde que esta hazaña comenzó a ser posible en 1988.

“Estuve triste, había trabajado muy fuerte porque yo iba a ganar", fueron más de las palabras de Caleb Plant, en un desahogo un mes después del combate.