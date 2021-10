Tyson Fury a Cristiano Ronaldo: "Manchester no es lo suficiente grande para los dos"

Fury, quien es oriundo de Manchester y es fanático del Manchester United, manifestó a The Sun que "Estoy muy feliz de que Ronaldo haya vuelto a Old Trafford, ¡pero esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos! Si viviera en Manchester sería un problema".