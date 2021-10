"Usyk o nada", dijo John Fury sobre el próximo rival del Gypsy King

El padre de Tyson Fury , John Fury, ha dicho que su hijo solo debería buscar pelear contra Oleksandr Usyk después de noquear a Deontay Wilder, no a Anthony Joshua o Dillian Whyte.

El padre de Tyson Fury dio declaraciones en una entrevista para TalkSport, en la que habló del futuro de su hijo en el boxeo.

"Tiene que ir a buscar a Usyk o nada, en mi idea", dijo John Fury

“No me molestaría con el resto de ellos, no están en la clase de Tyson. “¿Dillian Whyte se ocuparía de Deontay Wilder?

"No. Entonces, ¿por qué querrían ponerlo con mi hijo y dejarlo inconsciente?

“Tyson no puede levantarse para ese tipo de peleas. Para mí, le he dicho, Usyk o no te molestes ".

Antes de la pelea de la trilogía, había una gran amargura entre los luchadores ya que Wilder creía que Fury había hecho trampa en su último encuentro.

A pesar de esto, Fury se le acercó para mostrar respeto después del KO. Wilder rechazó su intento de deportividad.

"Su comportamiento, Wilder, antes y después, haría hervir la sangre a cualquiera, ¿no?" John continuó.

“Como hombre como yo, si te golpea el mejor hombre, dices: 'Deja nuestras diferencias a un lado, bien hecho'.

El duelo de Usyk y Fury tendrá que esperar

El CMB ha dictaminado que tendrá 30 días para acordar una pelea de unificación indiscutible con el conquistador de Anthony Joshua, Oleksandr Usyk.

Si esto no se puede hacer, como se esperaba, ya que Joshua activó su cláusula para una revancha con Usyk, entonces se le ordenará a Fury que defienda su cinturón contra el ganador de Dillian Whyte vs Otto Wallin el 30 de octubre.