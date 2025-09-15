Champions League: Xabi Alonso habló previo al debut contra el Marsella FOTO: REAL MADRID

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y analizó el estreno del equipo en la Champions League, que tendrá lugar ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murilo en el Bernabéu (martes, 2:00 pm).

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel y esperamos empezar bien", dijo el técnico merengue.

