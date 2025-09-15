Champions League 15 de septiembre de 2025 - 08:15

Champions League: Xabi Alonso habló previo al debut contra el Marsella

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid", dijo el DT Xabi Alonso previo al debut.

FOTO: REAL MADRID

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y analizó el estreno del equipo en la Champions League, que tendrá lugar ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murilo en el Bernabéu (martes, 2:00 pm).

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel y esperamos empezar bien", dijo el técnico merengue.

¿Está Mbappé ansioso por ganar la Champions League?

"No le veo ansioso. Todo estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando. Dentro del proyecto de estar en el Madrid, uno de los objetivos en el camino es ganar la Champions. Ojalá sea más pronto que tarde y que estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí. Kylian es parte de esto. Hoy hemos habado de lo que supone la Champions, pero no hemos hablado de mayo, hemos hablado de lo más cercano".

Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella

  • Fecha: Martes, 16 de septiembre
  • Hora: 2:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com
