Champions League: Xabi Alonso habló previo al debut contra el Marsella

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y analizó el estreno del equipo en la Champions League, que tendrá lugar ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murilo en el Bernabéu (martes, 2:00 pm).
¿Está Mbappé ansioso por ganar la Champions League?
"No le veo ansioso. Todo estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando. Dentro del proyecto de estar en el Madrid, uno de los objetivos en el camino es ganar la Champions. Ojalá sea más pronto que tarde y que estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí. Kylian es parte de esto. Hoy hemos habado de lo que supone la Champions, pero no hemos hablado de mayo, hemos hablado de lo más cercano".
Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella
- Fecha: Martes, 16 de septiembre
- Hora: 2:00 P.M.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com