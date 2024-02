Tour Colombia: "Alegría y desilusión", Franklin Archibold

Pero, igualmente los canaleros formaron parte de fugas, es decir que no solamente se fue a participar, sino, que pusieron alma, vida y corazón en el asfalto colombiano.

La nueva generación, personificada en este caso por Felipe Chan, ha sido incorporada al plan estratégico de la Federación con mira a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en conjunto con los más experimentados del ciclismo de Panamá, nos pusieron en el mapa del mundo en una carrera que todo su recorrido fue por encima de 2500 metros sobre el nivel del mar, que incluyo recorrido llano y puertos de montaña fuera de categoría.

Un equipo Panamá es Cultura y Valores que integraron Franklin Archibold, Christofer Jurado, Felipe Chang, Bolívar Espinosa, Alex Strah y Randish Lorenzo, quienes tuvieron la dirección del ex ciclista colombiano Félix Cárdenas en compañía del chiricano Antonio Cuán.

Reacciones de Franklin Archibold

“Alegría y desilusión, Alegría por lo que hemos crecido, es otro"; a nivel de ciclismo, nos toca medimos antes los mejores del mundo y para esto debemos prepararnos con tiempo; Desilusión porque sentimos que las autoridades no valoran todo lo que hemos logrado, los apoyos y respaldos llegan después de los logros alcanzados, no recibimos ningún tipo de apoyo para poder ir a Ecuador y Brasil 2023 donde logramos clasificar a París 2024. El presupuesto es pobre para un proyecto que tiene el nombre de Panamá en los Juegos Olímpicos París 2024, de no ser por la Federación, por Don Vicente y Rali Store nada de esto sería posible. Pandeportes Sí nos ha apoyado pero a destiempo, los estímulos llegan en abril por lo general por solo dar un ejemplo y esta altura no sabemos en qué cifra están aprobados para nosotros; el Director Luis Denis tiene buena intención pero la burocracia impide una buena ejecución, a esta altura el dinero de preparación a los Juegos Olímpicos no sabemos cuál será y cuándo llegará, es imposible seguir así, no existe una comunicación por escrito que aclare cuál es el presupuesto a París, entre otros temas”, agregó Franklin Archibold.

Fueron seis días de intenso pedaleo, de promedios exorbitantes y batallas con pedalistas de alto nivel. Recordemos que Panamá estará en el pelotón de Juegos Olímpicos por segunda ocasión y de manera consecutiva.

FUENTE: FEPACI