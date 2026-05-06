Mundial 2026: Conoce a la Selección de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur volverá a decir presente en una Copa del Mundo y llegará al Mundial 2026 con la intención de consolidarse nuevamente como una de las potencias asiáticas.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo aseguró su boleto tras una sólida campaña en las eliminatorias de la AFC y ahora trabaja en la puesta a punto de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una clasificación sólida en Asia

Corea del Sur logró la clasificación directa al Mundial 2026 tras finalizar en el primer lugar del Grupo B de la tercera ronda asiática con 22 puntos en 10 partidos. El equipo asiático registró seis victorias, cuatro empates y ninguna derrota, además de marcar 20 goles y recibir apenas siete.

El boleto mundialista quedó sellado oficialmente el 5 de junio de 2025, cuando derrotó 2-0 a Irak como visitante, resultado que aseguró matemáticamente su presencia en la Copa del Mundo.

Estadísticas destacadas de las eliminatorias

10 partidos disputados

6 victorias

4 empates

0 derrotas

20 goles anotados

7 goles recibidos

Invicto durante toda la tercera ronda asiática

Los últimos amistosos de Corea del Sur

Ya clasificada al Mundial, la selección surcoreana comenzó su preparación con varios encuentros amistosos internacionales. Sus resultados más recientes han sido irregulares, enfrentando rivales de distintos continentes y niveles competitivos.

Últimos partidos amistosos

Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil — 28 de marzo de 2026

Austria 1-0 Corea del Sur — 31 de marzo de 2026

Corea del Sur 1-0 Ghana — 18 de noviembre de 2025

Corea del Sur 2-0 Bolivia — 14 de noviembre de 2025

Corea del Sur 2-0 Paraguay — 14 de octubre de 2025

Corea del Sur 0-5 Brasil — 10 de octubre de 2025

Corea del Sur y su tradición mundialista

La edición de 2026 marcará la duodécima participación de Corea del Sur en un Mundial. Su mejor actuación histórica sigue siendo el cuarto lugar alcanzado en la Copa del Mundo de 2002, torneo que organizó junto a Japón.

Desde entonces, el combinado asiático se ha convertido en un habitual participante de las Copas del Mundo y buscará volver a superar la fase de grupos tras alcanzar los octavos de final en Qatar 2022.

Con una base sólida, experiencia internacional y varias figuras consolidadas en Europa, Corea del Sur intentará ser nuevamente uno de los equipos más competitivos del continente asiático en el Mundial 2026.