Mundial 2026: Conoce a la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos estará comandada por el DT Mauricio Pochettino, para enfrentar el Mundial 2026 , una cita mundialista en la que serán anfitriones.

La Selección de fútbol de Estados Unidos afronta la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una condición particular: será uno de los países anfitriones, junto a México y Canadá. Esta situación le permitió asegurar su clasificación de manera automática, sin necesidad de disputar el proceso tradicional de eliminatorias.

A diferencia de ciclos anteriores, el equipo estadounidense no tuvo que recorrer el exigente camino de las clasificatorias de la Concacaf, en lugar de ello, su preparación se ha centrado en partidos amistosos y otros torneos.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino en sus últimos amistosos en el 2026 cayeron ante Bélgica y Portugal, pero anteriormente a finales del 2025 tuvieron dos triunfos, un 5-1 a Uruguay y un 2-1 ante Paraguay, dos destacados resultados en amistosos.

Historia en los mundiales

Su primera gran actuación llegó en la edición inaugural de 1930, donde sorprendió al alcanzar las semifinales y finalizar en el tercer lugar, su mejor resultado histórico hasta hoy.

Tras varias décadas de ausencia y participaciones irregulares, el equipo volvió a ganar protagonismo a partir de los años 90, especialmente luego de organizar el Mundial de 1994. Desde entonces, Estados Unidos se ha clasificado con mayor frecuencia, destacando su rendimiento en Corea-Japón 2002, donde alcanzó los cuartos de final, quedando cerca de igualar su mejor registro.

En ediciones más recientes, como 2010, 2014 y 2022, el conjunto estadounidense ha logrado superar la fase de grupos en algunas ocasiones, aunque sin volver a instalarse entre los cuatro mejores del torneo. En total, suma múltiples participaciones mundialistas, consolidándose como una selección competitiva dentro de su región.

En total son 11 las participaciones que han tenido en su historia: