Clásico Mundial 2026: Damaso Espino cumple con primer requisito de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol, con Damaso Espino como Gerente General de Panamá, emitió un comunicado sobre la primera lista de elegibles para el Clásico Mundial 2026 .

"Cumpliendo con el primer requisito solicitado por la MLB para la conformación del roster con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026. el pasado sábado 30 de agosto enviamos oficialmente la lista preliminar de "50 jugadores de interés".

"Esta lista incluye talento de alto nivel, con jugadores, que actualmente militan en Grandes Ligas, Ligas menores, ligas profesionales en Asia, México y otros circuitos internacionales, así como algunos jugadores provenientes de nuestros torneos nacionales.

"Durante todo este proceso hemos mantenido comunicación constante con el Mánager Jose Mayorga como líder del cuerpo técnico, asegurando tomar en cuenta todos los aspectos en la construcción de un equipo competitivo".

"El siguiente paso será la presentación del roster provisional, con fecha limite el 3 de diciembre. Para ello, planeamos aprovechar la "Copa América de Béisbol" y las ligas invernales, en las que muchos de nuestros jugadores estarán activos. Esto nos permitirá hacer una evaluación más precisa antes de tomar decisiones finales sobre ciertos jugadores".

"Por disposiciones de MLB y la Asociación de Jugadores, esta lista no puede hacerse pública, ya que MLB iniciará el proceso de contacto con las organizaciones para gestionar los permisos oficiales antes de cualquier anuncio"

FUENTE: FEDEBEIS