Daniel Espino dominó a Dbacks en su debut en el Spring Training con Guardianes

El diestro panameño Daniel Espino hizo su estreno en el Spring Training con los Guardianes de Cleveland ante los D-backs. Previo a subirse al montículo se agachó y dibujó el número 14 en la tierra, en homenaje a su difunto padre, Danilo.

Espino se perdió la mayor parte de las últimas cuatro temporadas debido a lesiones, incluyendo dos cirugías en el hombro derecho. Entretanto, su padre (que nació el Día de San Valentín) falleció tras una batalla contra el cáncer de próstata. A pesar del dolor físico y emocional que ha soportado, Espino ha seguido adelante con su objetivo de lanzar en las Grandes Ligas.

Espino regresó al montículo en septiembre por primera vez desde abril de 2022, para una apertura con Triple-A Columbus. Este año, podría hacer realidad su sueño de debutar en la MLB.

“Ha sido una montaña rusa”, dijo Espino, quien lanzó una primera entrada sin permitir carreras con nueve lanzamientos en la derrota de los Guardians por 9-6 ante los D-backs el domingo. “Los últimos dos años han sido muchas emociones, no solo en mi carrera, sino también en mi vida personal. Ha sido una montaña rusa”.

El hombro de Espino comenzó a molestarlo nuevamente al comenzar la temporada 2023. Se sometió a una cirugía que puso fin a la temporada en mayo y pasó los meses siguientes rehabilitándose en Arizona, y sus familiares lo visitaron para ayudarlo a no pensar en su recuperación.

Espino iba a volar a Panamá con su madre y su hermano el día antes del Día de Acción de Gracias. Danilo (quien estaba en quimioterapia) llamó y dijo que iría al hospital para hacerse unas pruebas. Falleció antes de que la familia pudiera regresar a Panamá.

“Obviamente, fue devastador, porque no solo era mi padre, sino mi mejor amigo”, dijo Espino. “Hizo tanto en mi vida para que yo pudiera estar donde estoy. La personalidad que tengo se la debo a él. Así que fue muy duro, sobre todo ir a rehabilitación y saber que cuando llegara a las Grandes Ligas, él no estaría allí”.

“Duele, pero sé que él está ahí arriba mirándome”.

Danilo fue médico durante 30 años, especializado en úlceras y diabetes, y era conocido como “ el médico de manos milagrosas ” por ayudar a los pacientes a evitar amputaciones.

Espino se sometió a una segunda cirugía de hombro en marzo de 2024 y, si bien fue un duro revés, algo en su interior le decía que las cosas estarían bien

“Sé que él estaba conmigo en (el quirófano)”, dijo Espino sobre Danilo durante su segunda cirugía.

Después de que Espino pasara la temporada 2024 rehabilitándose, era lógico preguntarse cómo estaría su repertorio tras dos cirugías. Cuando regresó al montículo el año pasado, se sorprendió incluso a sí mismo. Su velocidad se mantuvo. El domingo, su recta máxima llegó a 98 mph.

Los Guardianes están siendo estratégicos con el desarrollo de Espino esta primavera. Está sano, aunque, dado su historial, van paso a paso. Eventualmente determinarán si tiene más sentido que sea titular o que salga del bullpen. Pero es fácil imaginarlo ayudando a los Guardianes de alguna manera este año.

Más reacciones de Daniel Espino

"Estoy muy contento", dijo Espino tras su salida. "Creo que esto es solo el principio para mí, en cuanto a mi preparación y mi regreso a la competición. Siendo sincero, me siento bien y me da más confianza para continuar este camino".

Espino recordó la emoción que sintió al bajar del montículo ese día. Más tarde saludó a sus familiares, quienes acudieron a apoyarlo. La única que no estuvo presente ese día fue su abuela.

"Ella me dijo: 'La próxima vez que venga es para verte lanzar en las Grandes Ligas'", dijo Espino. "Quiere la buena vida. No la culpo".

FUENTE: MLB