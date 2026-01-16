Clásico Mundial 2026: Estados Unidos suma a otra estrella en su roster

El mismo día en que fue presentado como el nuevo antesalista de los Cachorros, Alex Bregman anunció el jueves que jugará con Estados Unidos , en el Clásico Mundial 2026 .

Bregman regresará a la acción del Clásico tras irse de 4-2 con una base por bolas como jugador de la banca durante el torneo del 2017. A sus 23 años, era el miembro más joven de aquella escuadra, que derrotó a Puerto Rico en la gran final en el Dodger Stadium.

Desde entonces, Bregman ha ganado dos títulos de Serie Mundial en las Grandes Ligas, siendo convocado a tres Juegos de Estrellas y llevándose un Guante de Oro y un Bate de Plata, registrando a la vez un bWAR de 41.0, la novena mayor cantidad entre los jugadores de posición en las últimas nueve campañas.

Bregman se une a un roster de los Estados Unidos repleto de estrellas, que también anunció el jueves que la leyenda de los Dodgers, Clayton Kershaw, quien se retiró de MLB tras la temporada del 2025, también jugará el Clásico.

El debut de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Los Estados Unidos comenzarán su participación en el Grupo B a las 8 p.m. ET (7 p.m. CT) el 6 de marzo, cuando enfrentarán a Brasil en el Daikin Park de Houston, casa de Bregman mientras estuvo con los Astros durante sus primeras nueve temporadas en las Mayores.

FUENTE: MLB