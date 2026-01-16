Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  16 de enero de 2026 - 07:40

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 16 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy viernes 16 de enero en la fecha 12 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 16 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado 11 fechas, la novena de Panamá Oeste se mantiene como el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy viernes, 16 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Metro vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 p.m.
  • Colón vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 p.m.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m. (En vivo por RPC)
  • Veraguas vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 p.m.
  • Darién vs Los Santos en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández a las 7:00 p.m.
  • Panamá Este vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 p.m.
