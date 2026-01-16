Real Sociedad vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J20 LaLiga

Un motivado FC Barcelona , visitará a la Real Sociedad en un duelo de alto voltaje correspondiente a la fecha 20 de LaLiga de España 2025-2026.

Con el triunfo ante el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Re el 15 de enero, el conjunto azulgrana ya acumula 11 seguidos bajo el mando del entrenador alemán Hansi Flick. En esa racha positiva, también destaca el triunfo sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.