Real Sociedad vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J20 LaLiga

Un motivado FC Barcelona, visitará a la Real Sociedad en un duelo de alto voltaje correspondiente a la fecha 20 de LaLiga de España 2025-2026.
En el campeonato español, los culés son líderes con 49 puntos, mientras que la Real no ha tenido su mejor campaña y es undécimo con 21 unidades.
REAL SOCIEDAD VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J20 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 18 de enero de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Anoeta
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Liveblog posting.