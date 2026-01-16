LALIGA Fútbol Internacional -  16 de enero de 2026 - 08:16

Real Sociedad vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J20 LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el FC Barcelona de visita ante la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga.

Real Sociedad vs FC Barcelona: Fecha

FOTO: FC BARCELONA

Un motivado FC Barcelona, visitará a la Real Sociedad en un duelo de alto voltaje correspondiente a la fecha 20 de LaLiga de España 2025-2026.

En el campeonato español, los culés son líderes con 49 puntos, mientras que la Real no ha tenido su mejor campaña y es undécimo con 21 unidades.

REAL SOCIEDAD VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J20 DE LALIGA

  • Fecha: Domingo, 18 de enero de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Anoeta
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Liveblog posting.
