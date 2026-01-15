Convocatoria de México para enfrentar a Panamá en amistoso

La selección de México presentó su lista de convocados para enfrentar a Panamá el próximo jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.
• Ángel Malagón – América
• Raúl Rangel – Chivas
• Carlos Acevedo – Santos
DEFENSAS
• Richard Ledezma – Chivas
• Jorge Sánchez – Cruz Azul
• Víctor Guzmán – Monterrey
• Israel Reyes – América
• Ramón Juárez – América
• Eduardo Águila – Atlético de San Luis
• Everardo López – Toluca
• Jesús Gallardo – Toluca
• Bryan González – Chivas
MEDIOS
• Luis Romo – Chivas
• Erik Lira – Cruz Azul
• Denzell García – FC Juárez
• Diego Lainez – Tigres
• Roberto Alvarado – Chivas
• Iker Fimbres – Monterrey
• Carlos Rodríguez – Cruz Azul
• Kevin Castañeda – Xolos
• Obed Vargas – Seattle Sounders
• Marcel Ruiz – Toluca
• Brian Gutiérrez – Chivas
• Gilberto Mora – Xolos
DELANTEROS
• Ángel Sepúlveda – Chivas
• Germán Berterame – Monterrey
• Armando González – Chivas
DIRECTOR TÉCNICO
• Javier Aguirre