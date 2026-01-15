Convocatoria de México para enfrentar a Panamá en amistoso

FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de enero de 2026 - 17:47

Convocatoria de la selección de México para medirse a Panamá en amistoso el próximo 22 de enero en el Rommel Fernández.

La selección de México presentó su lista de convocados para enfrentar a Panamá el próximo jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.

CONVOCADOS DE MÉXICO PARA ENFRENTAR A PANAMÁ

PORTEROS

• Ángel Malagón – América

• Raúl Rangel – Chivas

• Carlos Acevedo – Santos

DEFENSAS

• Richard Ledezma – Chivas

• Jorge Sánchez – Cruz Azul

• Víctor Guzmán – Monterrey

• Israel Reyes – América

• Ramón Juárez – América

• Eduardo Águila – Atlético de San Luis

• Everardo López – Toluca

• Jesús Gallardo – Toluca

• Bryan González – Chivas

MEDIOS

• Luis Romo – Chivas

• Erik Lira – Cruz Azul

• Denzell García – FC Juárez

• Diego Lainez – Tigres

• Roberto Alvarado – Chivas

• Iker Fimbres – Monterrey

• Carlos Rodríguez – Cruz Azul

• Kevin Castañeda – Xolos

• Obed Vargas – Seattle Sounders

• Marcel Ruiz – Toluca

• Brian Gutiérrez – Chivas

• Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS

• Ángel Sepúlveda – Chivas

• Germán Berterame – Monterrey

• Armando González – Chivas

DIRECTOR TÉCNICO

• Javier Aguirre

