¡SUFRIENDO! FC Barcelona avanzó a cuartos de final de la Copa del Rey

Copa del Rey: FC Barcelona sufrió para avanzar a cuartos de final

El conjunto del FC Barcelona superó 2-0 al Racing de Santander con goles de Ferran Torres y Lamine Yamal en los octavos, que certifica el boleto de los culés a los cuartos de final de la Copa del Rey .

La anotación de Ferran llegó al minuto 65', luego de un gran pase de Fermín López que le permitió batir al guardameta Jokin Ezkieta en El Sardinero. En el último suspiro (90+6), Lamine Yamal empujó el balón al fondo de las redes con asistencia de Raphinha para el definitivo 2-0 .

¡AVANZAN! El Barcelona venció 2-0 al Racing Santander y clasifican a los cuartos de final de Copa del Rey. #FutbolRPC pic.twitter.com/rOyPA8l784

Los locales trataron de reaccionar en el cierre de partido, pero sus dos anotaciones fueron anuladas por fuera de lugar.

Esta victoria evita cualquier sorpresa para los culés, después de la eliminación del Real Madrid ante el Albacete.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

Los culés saltarán al terreno de juego el próximo domingo 18 de enero, cuando visiten a la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga de España 2025-2026, en el Estadio de Anoeta (3:00 pm).