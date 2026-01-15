FC Barcelona: XI para enfrentar al Racing de Santander en Copa del Rey

Tras alzar la Supercopa de España en Arabia Saudí, el FC Barcelona vuelve a centrarse en la Copa del Rey con la visita a El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander, en el partido correspondiente a los octavos de final de la competición. El duelo se disputará este jueves a partir de las 3:00 p.m. y se decidirá a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate, con una plaza en los cuartos.
XI del FC Barcelona vs Racing de Santander
Joan García; Jules Koundé, Cubarsí,, Alejandro Balde; Marc Bernal, Casadó; Dani Olmo; Gerard Martín, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.
FUENTE: FC BARCELONA