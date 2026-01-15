COPA DEL REY Fútbol Internacional -  15 de enero de 2026 - 13:47

FC Barcelona: XI para enfrentar al Racing de Santander en Copa del Rey

Repasa a continuación la alineación del FC Barcelona vs Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey.

FOTO: FC BARCELONA

Tras alzar la Supercopa de España en Arabia Saudí, el FC Barcelona vuelve a centrarse en la Copa del Rey con la visita a El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander, en el partido correspondiente a los octavos de final de la competición. El duelo se disputará este jueves a partir de las 3:00 p.m. y se decidirá a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate, con una plaza en los cuartos.

Por su participación en la Supercopa de España donde se coronó campeón, el Barça debutó directamente en los dieciseisavos de final, donde superó al Deportivo Guadalajara a domicilio (0-2). Un partido exigente que se acabó decidiendo en la segunda mitad gracias a los goles de Christensen y Rashford. Este triunfo forma parte de una racha de diez victorias consecutivas del equipo en todas las competiciones, un momento dulce que se vio culminado con la revalidación del título de la Supercopa tras superar al Real Madrid en una final vibrante (3-2).

XI del FC Barcelona vs Racing de Santander

Joan García; Jules Koundé, Cubarsí,, Alejandro Balde; Marc Bernal, Casadó; Dani Olmo; Gerard Martín, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.

FUENTE: FC BARCELONA

