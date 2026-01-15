Copa del Rey Fútbol Internacional -  15 de enero de 2026 - 10:20

FC Barcelona: Posible alineación vs Racing de Santander en Copa del Rey

Repasa la posible alineación del FC Barcelona ante el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey.

Los barcelonistas, que contarán con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen.

Tampoco podrán jugar Pablo Páez Gavira 'Gavi', recuperándose de una lesión en la rodilla, ni el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se perderá el encuentro por sanción tras su expulsión en la final de la Supercopa.

Lo único que parece claro es que Joan García será el meta titular. En la anterior eliminatoria, frente al Guadalajara, quien jugó fue Marc Andre ter Stegen, pero el técnico alemán cree que no es el momento para darle minutos en la portería a nadie que no sea Joan García, que está en un magnífico momento de forma.

Más allá de esto, todo son conjeturas. Cancelo podría tener unos minutos, como también el uruguayo Ronald Araujo, que después de sus problemas de salud mental, regresó en los minutos finales ante el Real Madrid, pero que no parece que vaya a jugar de salida.

Posible alineación del FC Barcelona vs Racing de Santander

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Bernal, Casadó o Pedri; Olmo; Roony, Rashford y Ferran.

