FC Barcelona: Posible alineación vs Racing de Santander en Copa del Rey

Sin apenas tiempo para digerir el primer título del curso, la Supercopa de España conquistada el pasado fin de semana en Arabia Saudí, el FC Barcelona vuelve a la escena en la Copa del Rey , frente a un rival de prestigio, el Racing de Santander (3:00 pm), líder de Segunda y que buscará la proeza de eliminar a los 'culers'.

Los barcelonistas, que contarán con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen.

Tampoco podrán jugar Pablo Páez Gavira 'Gavi', recuperándose de una lesión en la rodilla, ni el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se perderá el encuentro por sanción tras su expulsión en la final de la Supercopa.

Lo único que parece claro es que Joan García será el meta titular. En la anterior eliminatoria, frente al Guadalajara, quien jugó fue Marc Andre ter Stegen, pero el técnico alemán cree que no es el momento para darle minutos en la portería a nadie que no sea Joan García, que está en un magnífico momento de forma.

Más allá de esto, todo son conjeturas. Cancelo podría tener unos minutos, como también el uruguayo Ronald Araujo, que después de sus problemas de salud mental, regresó en los minutos finales ante el Real Madrid, pero que no parece que vaya a jugar de salida.

Posible alineación del FC Barcelona vs Racing de Santander

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Bernal, Casadó o Pedri; Olmo; Roony, Rashford y Ferran.

FUENTE: EFE