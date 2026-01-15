Saed Díaz se lesiona y será baja con la selección de Panamá para amistosos

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció la baja por lesión del volante Saed Díaz que se lastimó en la jornada de entrenamientos de este jueves y la selección de Panamá viajará con 23.

Saed Díaz se lesiona y es baja de Panamá "El delantero Saed Díaz sufrió una lesión muscular en la práctica de este jueves con #PanamáMayor, por lo que es baja para los amistosos Bolivia y México. Panamá viajará con 23 jugadores. La FPF le desea a Saed una pronta recuperación", señaló la FPF.

