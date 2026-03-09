Clásico Mundial 2026: "Representar al país para mí lo es todo", Enrique Bradfield Jr.

"Estoy muy contento por el grupo, nosotros luchamos bien y hasta el final con la lluvia y todo, estoy muy feliz", dijo Enrique Bradfield Jr. unos minutos después de que Panamá le ganara a Canadá en su tercer partido del Clásico Mundial 2026.
Su padre, quien estaba en las gradas del Estadio Hiram Bithorn, dijo que estaba muy orgulloso de su hijo y del aporte que dio en el triunfo de Panamá. "Nosotros sabemos del talento que tiene y verlo allí y desarrollar es muy especial". Añadió: "Nació en los Estados Unidos, pero es su herencia y su cultura y él decidió representar a mi, a su mamá, su tía".