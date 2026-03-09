CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 07:48

Clásico Mundial 2026: "Representar al país para mí lo es todo", Enrique Bradfield Jr.

Enrique Bradfield Jr. fue pieza clave para Panamá en su tercer juego del Clásico Mundial 2026 luego de irse de 4-3 con una remolcada ante Canadá.

Clásico Mundial 2026: Representar al país para mí lo es todo

Clásico Mundial 2026: "Representar al país para mí lo es todo", Enrique Bradfield Jr.

FOTO / FEDEBEIS

"Estoy muy contento por el grupo, nosotros luchamos bien y hasta el final con la lluvia y todo, estoy muy feliz", dijo Enrique Bradfield Jr. unos minutos después de que Panamá le ganara a Canadá en su tercer partido del Clásico Mundial 2026.

"Es mi trabajo, para embazarme", dijo el joven jardinero central sobre su posición como primero en el bate. El zurdo se fue de 4-3 con una remolcada y demostró su velocidad tanto en defensa como a la ofensiva.

Su padre, quien estaba en las gradas del Estadio Hiram Bithorn, dijo que estaba muy orgulloso de su hijo y del aporte que dio en el triunfo de Panamá. "Nosotros sabemos del talento que tiene y verlo allí y desarrollar es muy especial". Añadió: "Nació en los Estados Unidos, pero es su herencia y su cultura y él decidió representar a mi, a su mamá, su tía".

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 8 de marzo

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 9 de marzo

Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO el Clásico Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias