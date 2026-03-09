Clásico Mundial 2026: "Representar al país para mí lo es todo", Enrique Bradfield Jr. FOTO / FEDEBEIS

"Estoy muy contento por el grupo, nosotros luchamos bien y hasta el final con la lluvia y todo, estoy muy feliz", dijo Enrique Bradfield Jr. unos minutos después de que Panamá le ganara a Canadá en su tercer partido del Clásico Mundial 2026.

"Es mi trabajo, para embazarme", dijo el joven jardinero central sobre su posición como primero en el bate. El zurdo se fue de 4-3 con una remolcada y demostró su velocidad tanto en defensa como a la ofensiva.

