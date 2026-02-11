Clásico Mundial 2026: "Somos los mejores del país", Ariel Jurado

"Desde noviembre empecé a entrenar y el tiempo es corto y hay que estar ready para un un torneo que son 3, 5 días", fueron las primeras impresiones de Ariel Jurado, uno de los lanzadores de la novena de Panamá de cara al Clásico Mundial 2026 .

Sobre los partidos de preparación ante los Yankees y los Tigres de Detroit destacó que son importantes porque son jugadores profesionales y les podría ayudar en muchas cosas.

Mientras que sobre sus últimas campañas en el béisbol profesional de Corea expresó: "La liga es muy competitiva, siempre hay que tener ajustes en cada juego que uno va allá mayormente, muchos contactos malos que son hits y es la inteligencia más que todo, me catalogo un pitcher inteligente, siempre trato de hacer ajustes".

Más reacciones de Ariel Jurado

"Me siento muy orgulloso, es mi país, el equipo me ha preguntado si quería representar al país y dije que sí, por ese medio más que todo fue que me dieron el permiso y estoy agradecido por darme la oportunidad".

"Somos los mejores del país los que estamos aquí, nos sentimos comprometidos que tenemos que dejar el país en alto, el nombre de Panamá en el pecho es uno sólo y tenemos una gran responsabilidad en todo eso"-