Clásico Mundial 2026: "Todos los equipos van cargados de buenos jugadores", Humberto Mejía

El lanzador derecho Humberto Mejía habló en el Estadio Nacional Rod Carew, mientras se prepara con Panamá previo al Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Mejía, de 28 años de edad tiene claro el nivel que se enfrentarán en territorio puertorriqueño desde el mes de marzo.

Huberto Mejía listo para el Clásico Mundial 2026

"Creo que tenemos un excelente grupo, creo que va a ser el mejor grupo que ha tenido Panamá y la verdad siento bastante confianza en lo que tenemos, obviamente hay que trabajar y llevar las cosas al terreno y dar lo mejor de cada uno", mencionó el ex Grandes Ligas.

"Yo empecé a entrenar muy temprano, me siento en buenas condiciones, tuve la oportunidad de ir a la Serie del Caribe, me mantengo en un buen ritmo y a seguir preparándome aquí para lo que viene", añadió.

"Todos sabemos lo que es un Clásico Mundial, todos los equipos van cargados de grandes jugadores y creo que igual que nosotros tenemos que ir a dar lo mejor y hacer las cosas sobre el terreno", finalizó el jugador de los Chunichi Dragons de Japón.