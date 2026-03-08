Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO el Clásico Mundial 2026

La novena de Panamá logró su primer triunfo en el Clásico Mundial 2026 luego de un triunfo ante Canadá en su tercer partido del torneo.
Ante Puerto Rico fueron dejados en el terreno en diez entradas para caer 4-3 a pesar de la buena salida de Ariel Jurado.
Finalmente para el tercer partido ganaron 4-3 con una ofensiva oportuna de Rubén Tejada y Enrique Bradfield Jr., además del trabajo como relevo de Miguel Cienfuegos y Darío Agrazal Jr.
Para el cuarto partido, José Mayorga anunció a Paolo Espino como el abridor, mientras que Colombia enviaría al zurdo Adrián Almeida.
Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO Colombia vs Panamá en el Clásico Mundial 2026
Fecha: Lunes 9 de marzo
Hora: 11:00 A.M.
Lugar: Estadio Hiram Bithorn
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes