Clásico Mundial 2026: Panamá le gana a Canadá para seguir vivos

La novena de Panamá derrotó 4-3 a Canadá en el tercer partido del Clásico Mundial 2026 , encuentro que se realizó en el Estadio Hiram Bithorn.

Canadá se puso por delante en el marcador luego de un doblete productor de Abraham Toro para traer al plato a Otto López.

Pero el partido se empató en la cuarta entrada gracias a un sencillo productivo de Luis Castillo para que anotara Edmundo Sosa.

En la parte baja de esa misma entrada los canadienses retomaron el liderato con sencillo de Denzel Clarke para la anotación de Bo Naylor.

El veterano Rubén Tejada consumió su primer turno del torneo, lo hizo como emergente por Leo Jiménez. El veragüense produjo con un hit dentro del cuadro para remolcar una carrera en los pies de José Ramos, donde también anotó Christian Bethancourt luego de un error en el tiro a home de James Paxton.

Le siguió Enrique Bradfield Jr. que sorprendió con un toque para remolcar a Miguel Amaya.

Los norteamericanos descontaron una más en la octava con un doble de Owen Caissie que impulsó a Bo Naylor.

El partido lo ganó Miguel Cienfuegos, que lanzó 2.1 con 3 ponches. Mientras que el partido lo salvó Darío Agrazal con ponchó a dos rivales.

Panamá vs Colombia

Mañana Panamá enfrenta a Colombia a las 11:00 A.M. con Paolo Espino designado para abrir.