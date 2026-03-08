FA Cup: Norwich City de José Córdoba cae ante Leeds United

El Leeds United espantó a las posibles sorpresas y logró una contundente victoria en casa ante el Norwich City del panameño José Córdoba para clasificarse a los cuartos de final de la FA Cup (3-0).

Los 'Whites', que venían con la lección aprendida de las eliminaciones de Fulham y Sunderland a manos de equipos de divisiones inferiores este mismo domingo, aplacaron al Norwich City, que está en la media tabla del Championship, con un triunfo bastante cómodo.

Con su entrenador, Daniel Farke en la grada, cumpliendo un partido de sanción, el Leeds dejó el partido resuelto en una primera mitad impecable en la que le anularon un gol, a Lukas Nmecha por mano, pero en la que llegaron otros dos tantos, esta vez sí legales, antes del descanso.

Sean Longstaff hizo el más bonito de la tarde, al cazar dentro del área un pase desde la línea de fondo de Gabriel Gudmundsson, bajarlo con una pierna y antes de que cayera al suelo lo empaló con la otra. Una obra de arte a la que respondió el propio Gudmundsson con su gol unos minutos más tarde al volear una pelota suelta en el punto de penalti.

En el segundo tiempo, pese a los tímidos intentos del Norwich de meterse en el partido, el Leeds nunca dio la sensación de que pudiera poner en peligro esto y a la contra, en los últimos coletazos del encuentro, Joel Piroe culminó una gran carrera de Nmecha para hacer el definitivo 3-0.

El Leeds estará en el sorteo de este lunes junto a Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton y Port Vale, además del ganador del West Ham United-Brentford que se disputará este mismo lunes.

Es la primera vez que el Leeds llega tan lejos en esta competición desde la temporada 2002-2003. Solo han ganado el título en una ocasión, en 1972, además de haber alcanzado dos finales más.

