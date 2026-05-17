LALIGA Fútbol Internacional -  17 de mayo de 2026 - 10:46

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Sevilla en LaLiga

Repasa la alineación del Real Madrid para enfrentar al Sevilla en la jornada 37 de LaLiga de España 2025-2026.

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Sevilla en LaLiga

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Sevilla en LaLiga

FOTO: REAL MADRID

El Sevilla y el Real Madrid dirimen este domingo (12:00 pm) en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con mayor trascendencia de la que podría parecer, al no jugarse los madridistas nada en el aspecto clasificatorio, pero en el que el equipo de Álvaro Arbeloa debe sacudirse las tensiones que le acompañan ante un conjunto andaluz que se juega un objetivo crucial como amarrar la permanencia.

Ambos llegan al choque de LaLiga en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente diversas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal) que le han dado mucho aire, oxígeno puro, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento.

XI DEL REAL MADRID VS SEVILLA

Thibaut Courtois, Rüdiger, Dani Carvajal, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Brahím Díaz, Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

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FUENTE: EFE

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