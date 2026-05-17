Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Sevilla en LaLiga

El Sevilla y el Real Madrid dirimen este domingo (12:00 pm) en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con mayor trascendencia de la que podría parecer, al no jugarse los madridistas nada en el aspecto clasificatorio, pero en el que el equipo de Álvaro Arbeloa debe sacudirse las tensiones que le acompañan ante un conjunto andaluz que se juega un objetivo crucial como amarrar la permanencia.