José Fajardo rescató el empate de Universidad Católica ante Delfín

La Universidad Católica igualó 2-2 con el Delfín Sporting Club , gracias a un gol del panameño José Fajardo en la segunda parte del duelo correspondiente a la jornada 14 de la LigaEcuabet (Primera división de Ecuador).

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Eddy Mejía anotó el otro gol del club del canalero al 5' en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Kevin Ushiña (29') y Erick Mendoza (63' penal) marcaron por la visita.

El "Trencito Azul" marcha segundo en la tabla de posiciones con 23 puntos y en la próxima fecha enfrentarán al Orense, el 23 de mayo en el Estadio 9 de Mayo.

Números de José Fajardo en la temporada 2026 de la liga de Ecuador

El seleccionado nacional de 32 años ha jugado 14 partidos y registra tres goles y una asistencia en la LigaPro Serie A.