LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  17 de mayo de 2026 - 11:59

José Fajardo rescató el empate de Universidad Católica ante Delfín

El delantero panameño José Fajardo anotó el gol del empate de la Universidad Católica ante Delfín en la Serie A de Ecuador.

José Fajardo rescató el empate de Universidad Católica ante Delfín

José Fajardo rescató el empate de Universidad Católica ante Delfín

FOTO: U CATÓLICA

La Universidad Católica igualó 2-2 con el Delfín Sporting Club, gracias a un gol del panameño José Fajardo en la segunda parte del duelo correspondiente a la jornada 14 de la LigaEcuabet (Primera división de Ecuador).

Eddy Mejía anotó el otro gol del club del canalero al 5' en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Kevin Ushiña (29') y Erick Mendoza (63' penal) marcaron por la visita.

El "Trencito Azul" marcha segundo en la tabla de posiciones con 23 puntos y en la próxima fecha enfrentarán al Orense, el 23 de mayo en el Estadio 9 de Mayo.

Números de José Fajardo en la temporada 2026 de la liga de Ecuador

El seleccionado nacional de 32 años ha jugado 14 partidos y registra tres goles y una asistencia en la LigaPro Serie A.

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