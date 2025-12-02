Clásico del Caribe 2025: Así quedaron definidos los sorteos de posiciones

Con la participación del Sr. Rafael Fernández, presidente del Comité Organizador, el vicepresidente de la Confederación Hípica del Caribe; Carlos De Oliveira y Miguel Ordoñez, Director General de Pandeportes, se realizó este martes el sorteo de posiciones del Clásico del Caribe 2025 en el Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón.
Se dispondrá de un amplio dispositivo de seguridad y control de acceso, con áreas VIP y salones organizados para el disfrute de los asistentes.
El evento se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre por la señal de RPC Televisión.
Sorteo de posiciones del Clásico del Caribe 2025
Sorteo de posiciones de otras carreras