Clásico del Caribe 2025: Así quedaron definidos los sorteos de posiciones

Con la participación del Sr. Rafael Fernández, presidente del Comité Organizador, el vicepresidente de la Confederación Hípica del Caribe; Carlos De Oliveira y Miguel Ordoñez, Director General de Pandeportes, se realizó este martes el sorteo de posiciones del Clásico del Caribe 2025 en el Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón .

El precio de entrada general será de 3 balboas adultos, 2 jubilados y 1 los niños. Las puertas del Hipódromo Presidente Remón abrirán al público desde el mediodía.

Se dispondrá de un amplio dispositivo de seguridad y control de acceso, con áreas VIP y salones organizados para el disfrute de los asistentes.

El evento se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre por la señal de RPC Televisión.

Sorteo de posiciones del Clásico del Caribe 2025

Sorteo de posiciones de otras carreras