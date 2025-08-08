Juegos Panamericanos Junior Deportes -  8 de agosto de 2025 - 17:24

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce al cantante que estará en la inauguración

Tiago PZK, cantante y compositor argentino, será el encargado de poner la fiesta musical en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce al cantante que estará en la inauguración

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce al cantante que estará en la inauguración

FOTO: PanamSports

En el marco de la gran celebración deportiva y cultural en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Tiago PZK, uno de los artistas más influyentes y convocantes de la escena musical latinoamericana, será el encargado de encender el escenario con una propuesta única. Reconocido por su capacidad de fusionar géneros como el R&B, el trap, el pop y la música urbana, el artista argentino promete un espectáculo imponente, cargado de energía y con un mensaje inspirador.

Con su potente presencia escénica y letras que conectan con millones de jóvenes, Tiago PZK representará en el escenario el espíritu de esta competencia: diversidad, juventud y superación. Su presentación será más que un concierto; será una celebración de la unión de todo un continente, la antesala perfecta para recibir a los más de 4.000 atletas que competirán en esta edición histórica de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

Panamá competirá con 34 atletas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Esta inauguración no solo marcará el comienzo de una competencia deportiva de gran nivel, sino que también se convertirá en la banda sonora de una generación que, al igual que los atletas, sueña en grande, rompe barreras y deja huella.

El público podrá ser parte de esta fiesta sin precedentes, que reunirá en un mismo lugar la pasión por el deporte y la fuerza transformadora de la música.

FUENTE: Juegos Panamericanos Junior

En esta nota:
Seguir leyendo

Katie Ledecky gana por 7ª vez título mundial de natación de 800m libre

El francés Léon Marchand pulverizó el récord del mundo de los 200m estilos

Recomendadas

Últimas noticias