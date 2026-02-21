Jorge Calviño Mudarra se destaca en el IBJJF London Open

El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra se colgó la medalla de bronce en el IBJJF London Open, tras una sólida actuación en la exigente categoría adulto cinturón negro Feather.

Calviño disputó las semifinales, donde protagonizó un cerrado enfrentamiento ante el brasileño Leonardo Freitas. En un combate de alto nivel técnico y estratégico, Freitas logró imponerse por un margen mínimo para avanzar a la final, instancia en la que posteriormente aseguró la medalla de oro. El panameño, por su parte, subió al tercer escalón del podio, confirmando su presencia entre los mejores de la división.

El resultado adquiere mayor dimensión al considerar que Calviño venía de representar a Panamá el fin de semana anterior en el Grand Slam de Roma, donde se midió al campeón de la categoría, Lucas Maquiné, manteniendo así una intensa agenda internacional frente a rivales de la más alta jerarquía.

Con objetivos claros, Jorge Calviño Mudarra

Tras su participación en Londres, el atleta subrayó que este recorrido competitivo forma parte de una planificación estratégica de cara a sus próximos objetivos:

“Cada torneo es parte del proceso. Estamos afinando detalles y acumulando experiencia internacional. Estas categorías exigen el máximo nivel por la calidad de los oponentes, pero el compromiso y la motivación se mantienen intactos para lo que viene”, expresó Calviño.

En su calendario inmediato figuran el Grand Slam de Turquía y otros compromisos internacionales, con la mira puesta en el gran objetivo de la temporada: el Campeonato Mundial que se celebrará a final de año en Abu Dhabi. Con disciplina, constancia y enfoque competitivo, el panameño continúa consolidándose en la élite del jiu-jitsu internacional, reafirmando su crecimiento en cada presentación.