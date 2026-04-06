Panamá conquista su primer título internacional de Ultimate Frisbee en categoría U17

La selección de Panamá representada por Titi’s Ultimate Club hizo historia este domingo 5 de abril, al coronarse campeona del Torneo Eterna Primavera (TEP) realizado en Medellín, en la categoría U17, tras una final electrizante frente al club venezolano Tatuy. El equipo, dirigido por los entrenadores Enzo Castillo y Valerie Martínez, logró así el primer título internacional de Ultimate Frisbee para Panamá.

Con sede de entrenamiento en Panamá Pacífico, Titi’s Ultimate Club ha construido desde allí una base sólida de trabajo, disciplina y desarrollo deportivo que se vio reflejada en cada partido del torneo. Ese compromiso fue clave para que Panamá llegara a la final invicto, luego de superar con autoridad a rivales de alto nivel como Elece, D-Crash y Remix, consolidándose como uno de los conjuntos más fuertes del certamen.

La final no fue menos intensa: ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado, punto a punto, que mantuvo al público al borde de sus asientos. El partido se definió en un gol de oro, momento en el que Titi’s Ultimate Club volvió a demostrar temple, carácter y corazón para sellar la victoria y levantar el trofeo.

Panamá trabajó fuerte para sacar el resultado

“Este título es resultado del trabajo duro, la constancia y la pasión de estos jóvenes”, destacó el cuerpo técnico. “Estamos orgullosos de representar a Panamá y demostrar que el Ultimate nacional tiene talento para competir y ganar a nivel internacional”.

Además del logro deportivo, el equipo resaltó la experiencia formativa que representó el torneo y la motivación que supone abrir camino para las futuras generaciones del Ultimate panameño.

Con esta victoria, Titi’s Ultimate Club no solo marca un precedente histórico, sino que reafirma el crecimiento del deporte en Panamá y el potencial de un proyecto que, desde Panamá Pacífico, continúa impulsando el desarrollo de atletas jóvenes con proyección internacional.