Thomas Christiansen y su opinión sobre las nuevas camisetas de la Selección de Panamá

En el lanzamiento oficial de las nuevas camisetas de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 , el técnico Thomas Christiansen brindó su opinión al respecto en un acto celebrado en Casco Antiguo y organizado por la marca Reebok, patrocinadora del onceno nacional.

"Es un día bonito, hoy mostraron las nuevas camisetas y estamos ilusionados como cuando logramos la clasificación", dijo Thomas.

¡HABLÓ EL DT! Thomas Christiansen y sus impresiones en el lanzamiento de las nuevas camisetas de la selección de Panamá. #EstoyMareaRoja @TReporta pic.twitter.com/RBE2A4xSkY

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Reebok presentó las nuevas camisetas de la selección de Panamá para el Mundial 2026. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/QmdyEBBGmn — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 15, 2026

El mensaje de Thomas Christiansen para los aficionados

El entrenador de 53 años también tuvo palabras para los fanáticos, motivándolos para que la compren y se sientan identificados con la selección.

"Muchos estábamos esperando este momento, muchas marcas ya lo habían lanzado y ahora Reebok lo ha lanzado hoy, así que contento, y bueno, para los aficionados esta es nuestra segunda piel, así que que la compren, que lo sientan con orgullo y que se sientan identificados con su Selección”, finalizó.

Los precios de las camisetas para hombres y mujeres está en 79.95$, mientras que la de niños está en 59.95$ en los tres modelos: La roja será de local, la blanca será utilizada como visitante y la azul Oxford como tercera equipación (alternativa).

Según informó Reebok en su página web, las compras realizadas antes del 15 de abril serán entregadas a partir del 20 de abril.