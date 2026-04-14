Thomas Christiansen y su opinión sobre las nuevas camisetas de la Selección de Panamá

En el lanzamiento oficial de las nuevas camisetas de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026, el técnico Thomas Christiansen brindó su opinión al respecto en un acto celebrado en Casco Antiguo y organizado por la marca Reebok, patrocinadora del onceno nacional.
El mensaje de Thomas Christiansen para los aficionados
El entrenador de 53 años también tuvo palabras para los fanáticos, motivándolos para que la compren y se sientan identificados con la selección.
"Muchos estábamos esperando este momento, muchas marcas ya lo habían lanzado y ahora Reebok lo ha lanzado hoy, así que contento, y bueno, para los aficionados esta es nuestra segunda piel, así que que la compren, que lo sientan con orgullo y que se sientan identificados con su Selección”, finalizó.
Los precios de las camisetas para hombres y mujeres está en 79.95$, mientras que la de niños está en 59.95$ en los tres modelos: La roja será de local, la blanca será utilizada como visitante y la azul Oxford como tercera equipación (alternativa).
Según informó Reebok en su página web, las compras realizadas antes del 15 de abril serán entregadas a partir del 20 de abril.