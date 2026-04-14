Selección de Panamá Copa Mundial de Fútbol  -  14 de abril de 2026 - 20:35

Thomas Christiansen y su opinión sobre las nuevas camisetas de la Selección de Panamá

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá, brindó declaraciones sobre las nuevas camisetas para el Mundial 2026.

Thomas Christiansen y su opinión sobre las nuevas camisetas de la Selección de Panamá

Thomas Christiansen y su opinión sobre las nuevas camisetas de la Selección de Panamá

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"Es un día bonito, hoy mostraron las nuevas camisetas y estamos ilusionados como cuando logramos la clasificación", dijo Thomas.

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El mensaje de Thomas Christiansen para los aficionados

El entrenador de 53 años también tuvo palabras para los fanáticos, motivándolos para que la compren y se sientan identificados con la selección.

"Muchos estábamos esperando este momento, muchas marcas ya lo habían lanzado y ahora Reebok lo ha lanzado hoy, así que contento, y bueno, para los aficionados esta es nuestra segunda piel, así que que la compren, que lo sientan con orgullo y que se sientan identificados con su Selección”, finalizó.

Los precios de las camisetas para hombres y mujeres está en 79.95$, mientras que la de niños está en 59.95$ en los tres modelos: La roja será de local, la blanca será utilizada como visitante y la azul Oxford como tercera equipación (alternativa).

Según informó Reebok en su página web, las compras realizadas antes del 15 de abril serán entregadas a partir del 20 de abril.

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