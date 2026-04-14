MLB: Iván Herrera y Edmundo Sosa demostraron su poder ofensivo

Cuando los Cardenales de San Luis estaban abajo en la pizarra por la mínima en la alta del primer episodio, el panameño Iván Herrera sonó un enorme cuadrangular en la baja de la misma entrada para emparejar las acciones en el encuentro de la MLB ante los Guardianes de Cleveland.

Fue el primer jonrón del pelotero de 25 años en la actual temporada, donde aprovechó un cambio de velocidad de Joey Cantillo para depositarla del otro lado de la cerca en el Busch Stadium.

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El batazo tuvo una velocidad de salida de 104.1mph y viajó 401 pies.

Edmundo Sosa le pegó en la cara a la pelota - MLB

"Mundito" de 30 años también pegó su primer jonrón de la campaña en el choque de este martes ante los Cubs de Chicago en el Citizens Bank Park.

El batazo que viajó 442 pies por todo el jardín central, llegó en la baja de la segunda entrada con dos corredores en circulación (Brandon Marsh y J.T. Realmuto) y enfrentándose al lanzador de 35 años Colin Rea.