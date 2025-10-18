Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  18 de octubre de 2025 - 19:25

Juegos Centroamericanos 2025: Didier Rodríguez y Arturo Deliser se bañan en oro

Didier Rodríguez y Arturo Deliser se colgaron medallas de oro en los emocionantes Juegos Centroamericanos 2025.

Juegos Centroamericanos 2025: Didier Rodríguez añade otro oro en 1500m planos

El panameño Didier Rodríguez le añadió una nueva presea dorada al medallero general para nuestro país en los Juegos Centroamericanos 2025, con su triunfo en los 1500m planos con tiempo de 3:50.53min.

Rodríguez volverá a la pista del Complejo de Quetzaltenango este lunes 20 en la prueba de los 3000m con obstáculos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Por su parte, Arturo Deliser ganó oro en los 100m planos con tiempo de 10.38seg.

Arturo había hecho 10.39seg en la serie semifinal más temprano, logrando así los dos mejores tiempos del día en su prueba.

Ya son ocho medallas de oro para la delegación de Panamá en este vento deportivo, tras la ganada por Arturo Dorati en espada individual (esgrima), Lilian Cordones en judo (52 kg), Alexis Harrison en judo (81 kg), Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual), judo-mixto y Gianna Woodruff en 400m vallas.

El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Los panameños actualmente tienen 23 medallas en total: 8 de oro, 5 de plata y 10 de bronce

FUENTE: COP

