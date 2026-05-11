Mundial 2026: Conoce a la Selección de Qatar

La Selección de Qatar afronta el Mundial 2026 con la ilusión de demostrar que su presencia entre las mejores selecciones del planeta ya no depende únicamente de haber sido anfitriona, como ocurrió en 2022.

Esta vez, el combinado catarí logró su boleto por mérito propio tras superar las eliminatorias asiáticas y confirmar una evolución que viene construyendo desde hace varios años, especialmente después de conquistar dos Copas Asiáticas consecutivas.

Qatar selló su clasificación al Mundial de 2026 luego de vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la fase decisiva de las eliminatorias de Asia, resultado que le permitió terminar en la cima del Grupo A del repechaje continental. El equipo consiguió así su primera clasificación mundialista mediante eliminatorias, ya que en Catar 2022 participó automáticamente como país organizador.

El proceso rumbo a la Copa del Mundo mostró a un conjunto mucho más competitivo y experimentado, liderado por figuras como Akram Afif, Almoez Ali y Hassan Al Haydos. Además, el combinado asiático apostó por una renovación táctica bajo la conducción del entrenador español Julen Lopetegui, quien asumió con el objetivo de darle un estilo más ofensivo y competitivo al equipo.

El calendario previo al torneo incluye encuentros amistosos ante Irlanda y El Salvador, compromisos que forman parte de la planificación para llegar con ritmo competitivo al debut mundialista.

Historia de la Selección de Qatar en Mundiales

La única participación mundialista previa de Qatar ocurrió en la Copa del Mundo de 2022, celebrada precisamente en territorio catarí. Aquella experiencia fue histórica para el país, aunque en lo deportivo dejó resultados decepcionantes. El equipo perdió sus tres partidos de fase de grupos ante Ecuador, Senegal y Países Bajos, convirtiéndose en el primer anfitrión en la historia de los mundiales en despedirse sin sumar puntos.