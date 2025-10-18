Juegos Centroamericanos 2025: Gianna Woodruff gana oro e impone nuevo récord

En otra espectacular carrera, Gianna Woodruff se llevó la medalla de oro en los 400m vallas con tiempo de 55.65seg, imponiendo, además, nuevo récord de Juegos Centroamericanos 2025 . La anterior mejor marca también estaba en su poder.

Leyka Archibold concluyó en cuarto lugar con tiempo de 59.91seg en esta prueba de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

¡Panamá rompe récord! Gianna Woodruff logró una marca de 55.65 en la prueba de 400 metros vallas – mayor femenino, imponiendo un nuevo récord centroamericano. La panameña fue finalista en el Mundial de Tokyo 2025. #UnidosPorElDeporte #JCA2025 pic.twitter.com/tGsgn8hopi

Es la sexta medalla de oro para la delegación de Panamá en este vento deportivo, tras la ganada por Arturo Dorati en espada individual (esgrima), Lilian Cordones en judo (52 kg), Alexis Harrison en judo (81 kg), Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual) y judo-mixto.

El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Los panameños actualmente tienen 21 medallas en total: 6 de oro, 5 de plata y 10 de bronce

