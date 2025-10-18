Juegos Centroamericanos 2025: Gianna Woodruff gana oro e impone nuevo récord

En otra espectacular carrera, Gianna Woodruff se llevó la medalla de oro en los 400m vallas con tiempo de 55.65seg, imponiendo, además, nuevo récord de Juegos Centroamericanos 2025. La anterior mejor marca también estaba en su poder.
Es la sexta medalla de oro para la delegación de Panamá en este vento deportivo, tras la ganada por Arturo Dorati en espada individual (esgrima), Lilian Cordones en judo (52 kg), Alexis Harrison en judo (81 kg), Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual) y judo-mixto.
El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
Los panameños actualmente tienen 21 medallas en total: 6 de oro, 5 de plata y 10 de bronce
FUENTE: COP