Juegos Centroamericanos 2025: Kickboxing y tiro con arco suman medallas para Panamá

Las atletas Miriam González, Gisela Cowan Chang y Emma Durán lograron medalla de bronce en Recurvo Femenino por Equipos (70mts) en los XII Juegos Centroamericanos 2025, que se llevan a cabo en Guatemala.

Adicional, Gisela Cowan Chang clasificó a la final por el oro de este viernes 24 en Recurvo Individual contra la salvadoreña Beatriz Cea.

El Kickboxing dando resultados en los Juegos Centroamericanos 2025

Samuel Díaz, conquistó la medalla de bronce en Kickboxing (-57kg) de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Segunda medalla en el historial del Kickboxing panameño en Juegos del Ciclo Olímpico posterior al bronce de Miguel Athanasiades (-63.5kg) en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

La delegación panameña se ubica en la tercera posición general del medallero con 80 en total: 27 de oro, 27 de plata y 26 de bronce.

Guatemala, el país anfitrión del evento, ocupa la primera posición con 212 en total: 94 de oro, 65 de plata y 53 de bronce.

FUENTE: COP