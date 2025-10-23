Juegos Centroamericanos 2025: Kickboxing y tiro con arco suman medallas para Panamá

Las atletas Miriam González, Gisela Cowan Chang y Emma Durán lograron medalla de bronce en Recurvo Femenino por Equipos (70mts) en los XII Juegos Centroamericanos 2025, que se llevan a cabo en Guatemala.
El Kickboxing dando resultados en los Juegos Centroamericanos 2025
Samuel Díaz, conquistó la medalla de bronce en Kickboxing (-57kg) de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Segunda medalla en el historial del Kickboxing panameño en Juegos del Ciclo Olímpico posterior al bronce de Miguel Athanasiades (-63.5kg) en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
La delegación panameña se ubica en la tercera posición general del medallero con 80 en total: 27 de oro, 27 de plata y 26 de bronce.
Guatemala, el país anfitrión del evento, ocupa la primera posición con 212 en total: 94 de oro, 65 de plata y 53 de bronce.
FUENTE: COP