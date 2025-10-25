Juegos Centroamericanos 2025: Panamá venció a Costa Rica en futsal

La selección de futsal de Panamá en categoría masculina venció 6-3 a Costa Rica en su primer duelo en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala y arranca de buena forma en su camino por sumar una medalla.

En el primer tiempo, Panamá tomó ventaja 1-0 con el tanto de Alfonso Maquensi que se fue expulsado por una falta y que dejó a su equipo con 1 menos por dos minutos.

Panamá consigue primera victoria en futsal

Panamá supo responder y el segundo tiempo mejoraron y arrancando la segunda parte Ruman Milord y el tercero fue para Ángel Sánchez. César Vargas con el cuarto gol tras la gran presión que ejercieron.

Costa Rica presionó sobre los minutos finales, Ricardo Castillo anotó el quinto y parecía que sería todo, pero los rivales marcaron su primer gol con Luis Navarrete.

Jean Salas con el segundo de Costa Rica marcaba cuando restaban 4 minutos, pero desde su portería Jaime Peñaloza la mandó al fondo y Costa Rica marcó su tercer gol pero no fue suficiente.