Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenina venció a Nicaragua en Futsal

El equipo femenino de Panamá Futsal derrotó a Nicaragua en el inicio de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos 2025.

FOTO: COP

La selección femenina de Panamá Futsal se impuso por marcador de 5-1 ante Nicaragua en el inicio de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos 2025, que se llevan a cabo en el Domo Polideportivo de Guatemala.

Erika Hernández (2), Maritza Escartin y Kenia Rangel (2) fueron las encargadas de marcar los goles de la primera victoria del onceno nacional en el certamen.

Las dirigidas por Amarelis de Mera son favoritas para quedarse con la medalla de oro, pero deberán demostrarlo en cancha cuando enfrenten a Guatemala en su segundo compromiso.

El formato de esta disciplina es de todos contra todos, donde cada país jugará dos partidos y al final el equipo que registre más puntos se llevará el primer lugar.

Resto del calendario del Futsal femenino en los Juegos Centroamericanos 2025

26 de octubre

Guatemala vs Nicaragua – 1:00 pm

27 de octubre

Panamá vs Guatemala – 1:00 pm

