Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Femenina venció a Nicaragua en Futsal

La selección femenina de Panamá Futsal se impuso por marcador de 5-1 ante Nicaragua en el inicio de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos 2025, que se llevan a cabo en el Domo Polideportivo de Guatemala.
Las dirigidas por Amarelis de Mera son favoritas para quedarse con la medalla de oro, pero deberán demostrarlo en cancha cuando enfrenten a Guatemala en su segundo compromiso.
El formato de esta disciplina es de todos contra todos, donde cada país jugará dos partidos y al final el equipo que registre más puntos se llevará el primer lugar.
Resto del calendario del Futsal femenino en los Juegos Centroamericanos 2025
26 de octubre
Guatemala vs Nicaragua – 1:00 pm
27 de octubre
Panamá vs Guatemala – 1:00 pm