Juegos Centroamericanos 2025: Panamá con festival de medallas y récords en el Atletismo

La delegación de Panamá tuvo un lunes de ensueño en el Atletismo de los XII Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.
FUENTE: COP
El lunes, la delegación de Panamá consiguió cuatro medallas de oro y una de bronce en el Atletismo de los Juegos Centroamericanos 2025.
Panamá ocupa la tercera posición en el medallero con 55 en total: 19 de oro, 18 de plata y 18 de bronce.
