Juegos Centroamericanos 2025: Panamá con festival de medallas y récords en el Atletismo

El lunes, la delegación de Panamá consiguió cuatro medallas de oro y una de bronce en el Atletismo de los Juegos Centroamericanos 2025.

FOTO: guatemala2025

Medallas y récords para el atletismo en los Juegos Centroamericanos 2025

  • Cristal Cuervo consigue la medalla de oro en los 400m planos con tiempo de 53.31seg. Impone nuevo récord de Juegos Centroamericanos.
  • Chamar Chambers logró la medalla de oro en los 800m planos con tiempo de 1:48.41min. Impone nuevo récord de Juegos Centroamericanos.
  • Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold, Nathalee Aranda y Cristal Cuervo ganaron la medalla de oro en el Relevo Femenino 4x100m con tiempo de 46.16seg. Imponen nuevo récord de Juegos Centroamericanos.
  • Diddier Rodríguez se cuelga la medalla de oro en los 3000m con obstáculos y tiempo de 9:28.00min.
  • Anselmo Delgado se lleva a casa medalla de bronce en Impulsión de Bala con un lanzamiento de 14.82m.

Panamá ocupa la tercera posición en el medallero con 55 en total: 19 de oro, 18 de plata y 18 de bronce.

