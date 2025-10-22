Champions League: XI del Real Madrid vs Juventus en la fecha 3

Regresa la Champions League y el Real Madrid vuelve al Estadio Santiago Bernabéu 18 días después del último partido jugado en casa para medirse a la Juventus en la tercera jornada de la primera fase (2:00 p.m). El objetivo de los blancos es dar continuidad al pleno de victorias en la competición tras sumar seis puntos frente al Olympique de Marsella (2-1) y el Kairat Almaty (0-5).

Será el primero de los tres exigentes encuentros consecutivos que jugarán los de Xabi Alonso en el Bernabéu, donde han ganado los cincos partidos que han disputado esta temporada (4 de Liga y 1 de Champions). Tras el duelo ante la Juventus, el domingo reciben al Barcelona y el sábado, 1 de noviembre, al Valencia.