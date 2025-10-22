Champions League: XI del Real Madrid vs Juventus en la fecha 3

Regresa la Champions League y el Real Madrid vuelve al Estadio Santiago Bernabéu 18 días después del último partido jugado en casa para medirse a la Juventus en la tercera jornada de la primera fase (2:00 p.m). El objetivo de los blancos es dar continuidad al pleno de victorias en la competición tras sumar seis puntos frente al Olympique de Marsella (2-1) y el Kairat Almaty (0-5).
ONCE DEL REAL MADRID VS JUVENTUS EN LA CHAMPIONS LEAGUE
Thibaut Courtois, Fede Valverde, Éder Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Arda Güler; Jude Bellingham, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius.
FUENTE: REAL MADRID